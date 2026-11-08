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Alaçatıspor derbide ikinci yarı çıkışıyla liderliğini perçinledi

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Alaçatıspor, Çeşme derbisini Erdi Önal ve Ali Selcik'in golleriyle 2-0 kazanıp üçte üç yaparak liderliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alaçatıspor derbide ikinci yarı çıkışıyla liderliğini perçinledi

Maç özeti:

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup üçüncü haftasında oynanan yerel derbide Alaçatıspor, konuk ettiği Çeşme Belediyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Güvenlik gerekçesiyle Çeşme taraftarları maça alınmadı.

İlk yarı:

Maça hızlı başlayan iki takım da ilk 45 dakikada gol üretemedi. Ev sahibi kulübeden çıkan gelişmeler maçın temposunu etkiledi; 12. dakikada yedek oyuncu Mehmet Hamza Sincar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı ve kırılma anları:

İkinci yarıda üstünlüğü eline alan Alaçatıspor, 73. dakikada Erdi Önal'ın golüyle öne geçti. İki dakika sonra Çeşme Belediyespor'da Umut Demir kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve denge ev sahibinden yana kaydı. 80. dakikada Ali Selcik farkı ikiye çıkardı; Selcik 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-0 tamamlandı.

Sonuç ve hafta sonrası:

Bu sonuçla Alaçatıspor ligde üçte üç yapıp puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Çeşme Belediyespor haftayı puansız geçen takımlar arasında yer aldı ve sıralamada 9. sırada kaldı. İlerleyen haftanın fikstürü göre, Çeşme Belediyespor 15 Kasım Pazar saat 14.00'te Seferihisarspor'u ağırlayacak; Alaçatıspor ise aynı gün ve saatte deplasmanda Urla Belediyespor ile karşılaşacak.

ÇEŞME BELEDİYESPOR’U KONUK EDEN ALAÇATISPOR, İKİNCİ YARIDA BULDUĞU GOLLERLE SAHADAN 2-0 GALİP...

ÇEŞME BELEDİYESPOR’U KONUK EDEN ALAÇATISPOR, İKİNCİ YARIDA BULDUĞU GOLLERLE SAHADAN 2-0 GALİP AYRILDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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