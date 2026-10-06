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Aladağlar'da zirveler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla kaplandı; fotoğraflarda zirveler karla örtülürken alçak alanlarda sonbahar izleri sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Aladağlar'da zirveler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Aladağlar'da mevsimin ilk karı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde yer alan Aladağların yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olan yağış, dağların zirvelerinde hızlı bir şekilde görülürken daha alçak kesimlerde sonbahar görünümü devam etti.

Kar yağışı ve oluşan manzara, bölgeyi takip eden dağcılar ve doğa fotoğrafçıları tarafından kaydedildi. Ramazan Bozkurt tarafından çekilen fotoğraflarda yüksek kayalıkların ve zirvelerin karla kaplandığı net biçimde görüldü.

bölgenin coğrafyası ve görüntülerin önemi:

Aladağlar; Niğde'nin yanı sıra Kayseri ve Adana sınırlarına uzanan geniş bir coğrafyaya sahip. Yüksek zirveler, derin vadiler ve zorlu parkurlarıyla bilinen alan, mevsimsel değişimlerle her dönem farklı görünümler sergiliyor. Bu ilk kar, bölgenin değişken iklim profilini ve doğal çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

turizm ve doğa sporlarına yansımaları:

Yılın dört mevsimi ayrı bir güzellik sunan Aladağlar, dağcılık, trekking, kamp ve doğa sporları açısından önemini koruyor. Kış aylarında karla kaplanan zirveler hem görsel bir zenginlik oluşturuyor hem de dağcılar ile kayakçılar için farklı parkurlar yaratıyor. Yetkililer ve bölgeyi kullanan sporcular, hava koşullarını takip ederek planlama yapmanın önemine dikkat çekiyor.

Mevsimin ilk karı, Aladağlar’ın doğal dokusunu ve turistik çekiciliğini erken tarihte canlandırırken, ilerleyen günlerde kar ve hava koşullarının bölge kullanımı üzerindeki etkileri yakından izlenecek.

ALADAĞLAR’A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

ALADAĞLAR’A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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