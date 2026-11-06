Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon lira prim sözü

Elazığspor'a maddi destek sözü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kulüp yönetiminin kendisine yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde, Pazar günü oynanacak Şanlıurfaspor maçında alınacak galibiyet durumunda futbolculara şahsı adına 1 milyon TL prim vereceğini açıkladı. Ziyarette Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Toprak ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

ziyaretin içeriği ve alan'ın mesajı:

Alan, ziyaret sırasında Elazığspor yönetimini başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik ettiğini belirtti ve kulübün maddi sıkıntı yaşamadan hedeflerine ulaşması için destek vereceğini vurguladı. Alan, Elazığspor'un şehir için bir kırmızı çizgi olduğunu ifade ederek, validen milletvekillerine, odalardan esnaf ve sanatkâra kadar herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Alan sözlerini, yapılacak maçın altı puan değerinde olduğunu belirterek sürdürdü ve çam sakızı çoban armağanı olarak kazanmaları halinde futbolculara şahsı adına 1 milyon lira prim vereceğini dile getirdi. Ayrıca ilerleyen dönemde de kulübün yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

toprak'ın değerlendirmesi ve hedefler:

Başkan Ahmet Toprak ise İdris Alan'ın Elazığspor'a olan desteğinin geçmişte de sürdüğünü, kulübün zor dönemlerinde sahibi çıktığını belirtti. Toprak, bu sezon doğrudan şampiyonluk hedeflediklerini; ancak bunun için şehrin tüm dinamiklerinden ciddi destek gerektiğini söyledi.

Toprak, kulübün maliyetinin yüksek olduğunu ve yükün tek bir kurum tarafından taşınamayacağını vurguladı. Valilik, milletvekilleri, belediye ve odalarla birlikte hareket edeceklerini, taraftar ve ilgili tüm kesimlerin takıma sahip çıkması halinde hedefe ulaşacaklarına olan inancını paylaştı. Ziyaretin sonunda Toprak, Başkan Alan'a bir forma hediye etti ve verilen prim sözünü yerine getirerek galibiyetle dönmek istediklerini kaydetti.

Her iki taraf da şehir kaynaklarının seferber edilmesi çağrısını yinelerken, Pazar günkü Şanlıurfaspor karşılaşması hem yönetim hem de taraftarlar nezdinde önemini koruyor. Başkan Alan'ın duyurduğu prim hem futbolculara motivasyon unsuru olarak değerlendiriliyor hem de kent içindeki desteğin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

ELAZIĞSPOR KULÜP BAŞKANI AHMET TOPRAK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU