Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında, öğle saatlerinde deniz üzerinde dev bir hortum oluştu. Deniz yüzeyine inen hortum bir süre ilerleyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Gözlemlere göre hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Vatandaşların görüntüleri:

Olay anı, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı. Videolarda hortumun denizle buluştuğu, kısa bir süre etkili olduğu ve ardından parçalanarak dağıldığı görülüyor. Paylaşılan görüntüler, oluşumun kısa süreli ve hızlı bir şekilde sönümlendiğini belgeliyor.

Gözlem ve risk değerlendirmesi:

Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini yitirmesi, sahil hattında doğrudan bir hasar bildirilmemesine işaret ediyor; ancak denizde ani hava olaylarının hızla değişebileceği unutulmamalı. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, bölgedeki meteorolojik hareketliliğin yerel ölçekli ve ani olabildiğini gösterdi.

Alanya açıklarında oluşan dev hortum kamerada