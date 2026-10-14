Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde lisansüstü program çeşitliliği 85'e ulaştı

ALKÜ'de yeni lisansüstü programlar:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), YÖK tarafından onaylanan 7 yeni lisansüstü programla akademik yelpazesini genişletti. Üniversitenin lisansüstü program sayısı 78'den 85'e yükseldi; onaylanan programların 5'i doktora, 2'si ise tezli yüksek lisans düzeyinde açıldı.

Programların kapsamı:

ALKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, daha önce 55 tezli yüksek lisans, 13 tezsiz yüksek lisans ve 10 doktora programı olmak üzere toplam 78 programla eğitim veriyordu. YÖK onayıyla eklenen programların doktora düzeyindekiler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Maliye, Gıda Mühendisliği, Beden Eğitimi ve Spor, Anatomi. Tezli yüksek lisans programlarına ise Biyoloji ve Fizik eklendi.

Rektörün değerlendirmesi:

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların her yıl arttığını belirterek şunları söyledi: "ALKÜ olarak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yalnızca nicelik bakımından değil, akademik niteliğimizi ve bilimsel üretim kapasitemizi artırma hedefiyle sürdürüyoruz. Ön lisans ve lisans programlarımızın yanı sıra lisansüstü eğitim alanında da yeni programların açılması, üniversitemizin akademik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. YÖK tarafından onaylanan 7 yeni lisansüstü programımızla toplam program sayımızı 85’e yükselttik. Bu gelişmenin bilimsel araştırmalarımıza, proje çalışmalarımıza ve nitelikli araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. ALKÜ ailesi olarak akademik alandaki yükselişimizi sürdürürken araştırma üniversitesi olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Lisansüstü eğitim programlarımızın çeşitlenmesine ve akademik kapasitemizin gelişmesine katkı sunan destekleri dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin akademik gelişimini destekleyen bu kıymetli katkıların, bilimsel üretimimize ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedeflerimize güç katacağına inanıyorum"

Üniversite yönetimi yeni programlarla birlikte lisansüstü eğitim kapasitesini ve disiplinler arası akademik çalışma alanlarını genişletmeyi, bilimsel araştırma üretimini ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. ALKÜ, farklı disiplinlerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yeni akademik imkânlar sunmayı planlıyor.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNDE (ALKÜ), YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN ONAYLANAN 5 DOKTORA VE 2 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIYLA BİRLİKTE LİSANSÜSTÜ PROGRAM SAYISI 78’DEN 85’E YÜKSELDİ.