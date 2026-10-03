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Alanya kıyıları şimşeklerle gündüz gibi aydınlandı

Alanya'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak ve peş peşe çakan şimşekler, Alanya Kalesi ve plajlarda etkileyici görüntüler oluşturdu; görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 22:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya kıyıları şimşeklerle gündüz gibi aydınlandı

Alanya kıyıları şimşeklerle gündüz gibi aydınlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, peş peşe çakan şimşeklerin ışığıyla gökyüzünü kısa sürede aydınlattı.

Şimşeklerin oluşturduğu parlaklık, özellikle Alanya Kalesi ve sahil kesimlerinde izleyenlere havai fişekleri andıran etkileyici görüntüler sundu.

görüntüler sosyal medyada yayıldı:

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği anlar, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi ve bölgedeki sağanak anlarına ilişkin paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

meteorolojiden bilgi:

Meteoroloji, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirerek vatandaşları bilgilendirdi.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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