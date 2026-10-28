Alanya Konaklı’da sağanak pazar yerini ve bahçeleri suyla doldurdu

Alanya Konaklı’da sağanak etkisi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağmur nedeniyle bir binanın bahçesi suyla doldu, giriş kapısı su altında kaldı ve yer yer tahliye sorunları yaşandı.

bina çevresinde hasar ve ulaşım zorluğu:

Konaklı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, bina giriş-çıkışında güçlük yaşandı. Bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletler su baskınından etkilendi. Vatandaşlar, suyun giriş noktalarında tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Nurkan Ay (32) yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: "Çocuğumu okuldan getirmek için yüksek bir araçla bile zor girdim. Saat 12.00’de geldiğimde dahi dışarıdan su gelmeye devam ediyordu. Her taraftan su giriyor, binanın gideri de gelen suyu tahliye etmekte yetersiz kalıyor".

Metin Hamzaoğlu (43) ise suyun aktığı noktaya önlem alınmasını istedi: "Araçlarımız ve motosikletlerimiz su altında kalıyor. Her yağmurda araçlarımızı başka binaların önüne park etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğum okuldaydı. Bu havada şort giyip çocuğumu kucağımda taşıyarak içeri sokmak zorunda kaldım. Yürüyerek girmesi imkânsızdı".

pazar esnafının talepleri:

Sağanak yağışın etkisi Konaklı Çarşamba Pazarı'ndaki esnafı da zor durumda bıraktı. Sabah gelen pazarcıların kurduğu çadır ve brandalar yağış nedeniyle zarar gördü, tezgahlar olumsuz etkilendi.

Pazarcı esnafından Ayşe Üzüm taleplerini şöyle dile getirdi: "Esnaf olarak kapalı bir pazar yerimiz olmasını istiyoruz. Gerekirse vergiyi bir kat fazla alsınlar ama Alanya Salı Pazarı gibi kapalı bir pazar yerimiz olsun".

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SARI KODLU UYARIDA BULUNDUĞU ALANYA’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KONAKLI MAHALLESİ’NDE SU BASKININA NEDEN OLDU.