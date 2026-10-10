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Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alanya Fığla Mahallesi'ndeki bir oto yıkamada çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:35

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden silah sesleri duyuldu ve durum yetkililere bildirildi.

Müdahaleler ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kavgada silahla yaralanan Ahmet Çatar, A.T. ve H.T.'yi tespit etti. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; yapılan tedavilere rağmen Ahmet Çatar hayatını kaybetti.

Soruşturma:

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Yetkililer, kavganın nedeni ve silah kullanımıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÇIKAN SİLAHLI OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÇIKAN SİLAHLI OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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