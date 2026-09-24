Alanya sahilinde aynı noktada iki gün süren hortum gözlemi

Alanya sahilinde aynı noktada hortumlar görüldü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Alanya'da, sahil kesimlerinde etkili olan fırtına sırasında deniz üzerinde hortumlar oluştu. Gözlemlere göre hortumlar bir süre deniz üzerinde kaldıktan sonra yok oldu; dikkat çeken nokta aynı bölgede hortumun 2 gün üst üste görünmesi oldu.

fırtına ve uyarı:

Yetkili kurumun bildirimleriyle bölge genelinde sağanak beklentisi vurgulanırken, sabah saatlerinde başlayan rüzgâr ve fırtına özellikle sahil bandında hissedildi. Bu koşulların, deniz üzerinde hortum oluşumuna uygun zemini hazırladığı kaydedildi.

hortumun gözlemi ve seyri:

Avsallar Mahallesi İncekum sahili açıklarında görülen hortum, gözlem süresince deniz yüzeyinde belirgin kaldıktan sonra çözüldü. Olay, aynı noktada ardışık iki gün boyunca hortum izlenmesiyle öne çıktı; herhangi bir kara hasarı veya can kaydı haberde yer almadı.

Alanya’da aynı noktada ikinci hortum