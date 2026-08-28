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Alanya sahillerinde arıtma tesislerinden kaynaklı kirlilik olmadığı bildirildi

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Alanya'daki 7 arıtma tesisinin 24 saat çalıştırıldığını ve saat başı numunelerle sahillere kirlilik ulaşmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya sahillerinde arıtma tesislerinden kaynaklı kirlilik olmadığı bildirildi

ASAT, Alanya arıtma tesislerindeki çalışmaları açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında ilçedeki atıksu yönetimi ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Alanya genelinde yürütülen kapasite artışı, teknoloji yenilemeleri ve tesislerin 24 saat esasına göre işletildiği vurgulandı.

tesislerde kapasite artışı ve teknoloji yenileme:

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, Alanya genelinde 7 atıksu arıtma tesisi bulunduğunu belirtti. Gülebay, tesislerin kapasitelerinin artırıldığını, çalışma sistemlerinin modernize edildiğini ve ekipman ile teknolojik altyapının yenilendiğini ifade etti. Basın mensuplarıyla yapılan saha gezisi sırasında, Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen genişleme ve iyileştirme çalışmaları yerinde gösterildi.

denetim, numune alma ve kirlilik değerlendirmesi:

Gülebay, tesislerin işletilmesinde sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin ön planda tutulduğunu söyleyerek, arıtma tesislerinin 24 saat esasına göre çalıştırıldığını açıkladı. Denetim mekanizmaları hakkında detay veren Gülebay, tesislerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılan SAİS kabinleri, Mavi Bayrak yetkililerinin kontrolleri ve ASAT'ın kendi laboratuvarlarının incelemeleriyle sürekli takip sağlandığını bildirdi.

Basın toplantısında söz konusu denetimlerin sıklığına dikkat çekildi; Gülebay, "Kendilerine saat başı numuneler alındığını ve bu numunelerin sistemimizde yayınlandığını aktardık" ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca, yapılan analizler ve denetimler sonucunda kıyılarda ASAT kaynaklı bir kirlilik tespit edilmediği net şekilde paylaşıldı: "Sahillerimizde, denizlerimizde ASAT kaynaklı, arıtma tesislerimiz kaynaklı herhangi bir kirlilik bulunmadığını paylaştık."

ASAT yetkilileri, altyapı yatırımlarının sürdürüleceğini ve izleme faaliyetlerinin şeffaf şekilde yürütülmeye devam edeceğini belirtti. Basın mensuplarının tesisleri yerinde incelemesiyle toplantı sona erdi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NCE ALANYA MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ&#039;NDE...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ALANYA MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ'NDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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