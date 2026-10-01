Alanya ve Konyaaltı belediye başkanları CHP üyeliğinden istifa etti

Alanya ve Konyaaltı belediye başkanları CHP üyeliğinden ayrıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiklerinin duyulmasının ardından partiden istifa ettiklerini sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

özçelik'in açıklaması:

Özçelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP adayı olarak seçildiğini ve Alanya tarihinde partisinin ilk kez belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı. Göreve geldiği ilk günden itibaren siyasi ayrım gözetmeden hizmet sunduğunu belirten Özçelik, 30 Eylül 2026 tarihinde hangi gerekçeyle alındığını bilmediği bir kararla kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrendiğini kaydetti.

Kararını öfke veya kırgınlıkla almadığını vurgulayan Özçelik, süreci vicdanı ve siyasi sorumluluğu çerçevesinde değerlendirdiğini söyledi. Belediye başkanlığı makamının meşruiyetinin Alanya halkının sandıktaki iradesine dayandığını belirten Özçelik, emanete sahip çıkacağını ifade ederek "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum" açıklamasında bulundu. Özçelik, bundan sonra da şeffaf, hesap verebilir ve adaletli bir belediyecilik anlayışıyla Alanya'ya hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

kotan'ın gerekçeleri ve tepkisi:

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da disipline sevk edilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Siyasete genç yaşta CHP çatısı altında başladığını; gençlik kolları başkanlığından belediye meclis üyeliğine kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını hatırlatan Kotan, sevk haberini üzüntüyle karşıladığını aktardı.

Kotan, kendisine yöneltilen gerekçelerin kabul edilemez olduğunu belirterek disipline sevk gerekçesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Genel Başkanım" demesi ve kentte düzenlenen kongrelere katılması olarak açıkladı ve bu gerekçeleri reddetti. Açıklamasında, "Siyasetin etik kuralları vardır. Ben bu etik kurallar dışında hareket etmedim ve etmeyeceğim" ifadelerini kullandı ve bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Her iki başkan da belediye görevlerini ayrım gözetmeden sürdüreceklerini vurguladı; Özçelik Alanya'ya, Kotan ise Konyaaltı'na hizmete devam edeceğini belirtti. Açıklamalarda ortak vurgu, seçmenin verdiği emanete sahip çıkmak ve yerel hizmet anlayışını sürdürmek oldu.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK