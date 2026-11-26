olayın ayrıntıları:

Olay, dün Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nazlı Ay (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı haber alan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

müdahale ve hastanedeki süreç:

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı kadını Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık 1 günlük tedavi sürecinin ardından genç kadın hayatını kaybetti.

soruşturma ve gözaltılar:

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G. (24) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLANDI. (ARŞİV)