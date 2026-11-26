olayın detayları:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak üzerindeki 7 katlı binanın 5. katında dün meydana gelen olayda, 26 yaşındaki N.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sağlık durumu:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından N.A., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve tutuklama:

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G. (24)'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 5’İNCİ KATTAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 26 YAŞINDAKİ KADININ OLAYINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.