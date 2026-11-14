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Alanya'da antropoloji kökenli çift İslam'ı seçerek müslüman oldu

Alanya'da yaşayan antropolog Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, uzun araştırmaların ardından İslam'ı seçip kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alanya'da antropoloji kökenli çift İslam'ı seçerek müslüman oldu

Alanya'da antropoloji kökenli çift İslam'ı seçerek müslüman oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Svetlana Kıseleva ile eşi Valerıı Karelov, Alanya Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini seçmek istediklerini bildirdi. Uzun yıllar antropolog olarak görev yapan Kıseleva'nın mesleki tecrübeleri ve yaptığı araştırmalar, çiftin din hakkında derinlemesine bilgi edinmesine katkı sağladı. Alanya Müftülüğü binasında düzenlenen ihtida merasiminde çift, kelime-i şehadet getirerek resmen Müslüman oldu.

karar sürecine ilişkin açıklama:

Svetlana Kıseleva, antropoloji alanındaki çalışmalarının ve saha araştırmalarının İslam'ı tanımasında önemli rol oynadığını söyledi. Kıseleva, İslam'ı araştırdıkça hakikate dair daha derin bir anlayış kazandığını ve bu anlayışla eşiyle birlikte bu kararı almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

merasimdeki uygulamalar:

Merasime katılan Alanya Müftüsü Mehmet Seven, İslam dininin inanç esasları ve Müslüman olmanın anlamı hakkında çifte bilgi verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarla tören tamamlandı. Merasimin sonunda Müftü Seven tarafından çiftlere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN VE UZUN YILLAR ANTROPOLOG OLARAK GÖREV YAPAN SVETLANA...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN VE UZUN YILLAR ANTROPOLOG OLARAK GÖREV YAPAN SVETLANA KISELEVA İLE EŞİ VALERII KARELOV, İSLAM DİNİNİ SEÇEREK MÜSLÜMAN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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