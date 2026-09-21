Alanya’da caz festivali 20’nci yılında coşkuyla tamamlandı

Alanya cazla dört gün boyunca doldu:

20. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Alanya Belediyesi ve ALTAV iş birliğiyle düzenlenen konserlerle 17-20 Eylül tarihlerinde Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirildi. Dört gün süren program, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların performanslarına ev sahipliği yaptı ve festivalin 20. yılı saha boyunca kutlamalara sahne oldu.

Festivalde öne çıkan konserler:

Festivalin son gecesinde ilk olarak piyanist ve besteci Burçin Büke Quartet sahne aldı. Büke liderliğindeki quartet, güçlü müzisyenlik ve özgün yorumlarla izleyicilere zengin bir caz akşamı sundu. Gecenin finalinde ise dünya müziğinin dikkat çeken seslerinden, Buika sahneye çıktı. Kendine has vokal tarzı ve farklı türleri harmanlayan performansıyla Buika, festivalin 20. yılına yakışır bir kapanış gerçekleştirdi.

Program ve yan etkinlikler:

Festival programında Kerem Görsev Trio, Önder Focan & Şallıel Bros "Funkbook" feat. Cansu N. Akarsu, The Puppini Sisters, Eylül Ergül, Latin Grammy ödüllü Kübalı piyanist Ivn "Melon" Lewis & The Cuban Swing Express, Della Miles, Cem Tuncer All Star Band feat. Selen Beytekin, Dilek Sert Erdoğan ve Selen Gülün, Burçin Büke Quartet ile Buika gibi isimler yer aldı. Ayrıca cazın duayenlerinin buluştuğu Jazz Talks söyleşisinde İzzet Öz onur konuğu olarak sahnedeydi; Neşet Ruacan, Önder Focan, Cem Tuncer ve Selen Gülün söyleşide cazı değerlendirdi.

Festival alanında İzzet Öz'ün arşivinden hazırlanan, dünya cazının önemli isimlerine ait 20 imzalı plağın yer aldığı özel bir sergi ile usta fotoğrafçı Aykut Usluteki'nin fotoğrafları da ziyaretçilerle buluştu.

20. yıl kutlaması:

Festivalin son gecesinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile ALTAV Başkanı ve Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın 20. yıl özel pastasını keserek yıl dönümünü kutladı. Başkan Özçelik, festivalin emek verenlerine ve izleyicilere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Alanya’mızın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Alanya Caz Festivali’nin 20. yılına hep birlikte tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dört gün boyunca birbirinden değerli sanatçıları Alanya’da ağırladık. Cazın farklı renklerini, farklı kültürlerden gelen sanatçıların eşsiz yorumlarıyla hep birlikte dinledik. Bu festival yalnızca bir müzik etkinliği değil; Alanya’nın sanatla, kültürle ve dünyayla buluştuğu çok özel bir organizasyon. 20 yıldır bu sahnede iz bırakan tüm sanatçılarımıza, festivale katkı sunan herkese ve her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanları dolduran sanatseverlerimize teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi olarak kentimizin kültür ve sanat kimliğini güçlendiren etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Nice 20 yıllarda, nice güzel konserlerde yeniden buluşmak dileğiyle."

Festival, dört gün boyunca cazın farklı renklerini Alanya’ya taşıyarak hem yerel dinleyiciler hem de konuk sanatçılar için önemli bir buluşma noktası oldu. Alanya Belediyesi organizasyonlarıyla kentteki kültür ve sanat yaşamının güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

20. ULUSLARARASI ALANYA CAZ FESTİVALİ, DÖRT GÜN BOYUNCA CAZIN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ ALANYA'DA BULUŞTURDU