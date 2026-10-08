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Alanya'da dayanışma örneği: yaşlı çift konteyner evine kavuştu

Alanya Belediyesi, Uğurlu Mahallesi'nde barınma sorunu yaşayan yaşlı çift için konteyner ev hazırlayıp anahtarını teslim etti; aile yerleşti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alanya'da dayanışma örneği: yaşlı çift konteyner evine kavuştu

yeni yuvanın teslimi:

Alanya Belediyesi, Uğurlu Mahallesi'nde barınma zorluğu yaşayan yaşlı çift için hazırlanan konteyner evin anahtarını teslim etti. Anahtar tesliminde çift, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

katılımcılar ve yerel destek:

Teslimat töreninde Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan ve Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı hazır bulundu ve aileyi yalnız bırakmadı.

mahallede yankı ve belediyecilik yaklaşımı:

Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, ailenin yaşadığı sıkıntının giderilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ise sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve barınma konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tören, yerel düzeyde yürütülen hızlı müdahalelerin ailelerin yaşam kalitesine doğrudan etkisini gösterirken, mahallede benzer ihtiyaçların takip edileceği mesajını verdi.

ALANYA BELEDİYESİ, UĞURLU MAHALLESİ’NDE ZORLU YAŞAM KOŞULLARI İÇİNDE HAYATINI SÜRDÜREN YAŞLI ÇİFT...

ALANYA BELEDİYESİ, UĞURLU MAHALLESİ’NDE ZORLU YAŞAM KOŞULLARI İÇİNDE HAYATINI SÜRDÜREN YAŞLI ÇİFT İÇİN YENİ BİR EV HAZIRLADI. ANAHTARLARI TESLİM EDİLEN ÇİFT, YENİ YUVALARINA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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