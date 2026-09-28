Alanya’da deniz üzerinde dev hortum kıyıda merak uyandırdı

Alanya'da denizde oluşan hortum sahildekilerin ilgisini çekti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde beliren dev hortum, İncekum Mahallesi halk plajı önünde gözlendi. Kıyıdan net şekilde fark edilen doğa olayı, bölgedeki vatandaşlar ve turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

gelişme ve gözlemler:

Olay sabah saatlerinde meydana geldi; hortum bir süre deniz üzerinde ilerledi ve kıyıda toplanan kişilerce ilgiyle takip edildi. Birçok kişi yaşananları görüntüledi, bazı turistler ise sahilde durarak doğa olayını izledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

etki ve son durum:

Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirerek dağıldı. Habere konu olan gözlemlerde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi; olayla ilgili resmi bir müdahale veya açıklama haberde yer almamaktadır. Hortumun karaya ulaşmadan dağıldığı bilgisi, kıyıdaki görgü tanıklarının aktarımlarına dayanıyor.

Bu tür kısa süreli meteorolojik olaylar lokal etkiler yaratabildiğinden, yetkililerin ve meteoroloji kurumlarının açıklamaları takip edilmeye devam edecek.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE DENİZ ÜZERİNDE OLUŞAN HORTUM, VATANDAŞLAR VE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ. KIYIDAN DA NET ŞEKİLDE GÖRÜLEN HORTUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR, CEP TELEFONLARINA SARILARAK O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ.