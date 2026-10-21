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Alanya'da dünya kulüpleri plaj futbolu için sahaya çıkıyor

World Winners Cup 2026, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Alanya'da yapılacak; 33 ülkeden 32 erkek ve 16 kadın takım şampiyonluk için sahaya çıkacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanya'da dünya kulüpleri plaj futbolu için sahaya çıkıyor

turnuvanın genel görünümü:

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası World Winners Cup 2026, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Organizasyon, beş kıtadan 33 ülkenin temsilcilerini buluşturacak; turnuvada 32 erkek ve 16 kadın takım mücadele edecek. İlk kez 2019'da Alanya'da yapılan organizasyon, yedi yıl aradan sonra kente dönüyor ve yerel halkın maçları takip etmesi için tribünler açık olacak.

geçmiş şampiyonların hatırlattıkları:

2019'da Alanya'da erkekler kategorisinde Brezilya temsilcisi Flamengo, finalde Çin ekibi Meizhou Hakka'yı 5-3 yenerek kupayı kaldırmıştı. Aynı yıl kadınlarda İtalya'dan Pavia Lokrians, Polonya ekibi Lady Grembach d'u'yu 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Alanya Belediyespor, erkekler kategorisini beşinci sırada tamamlamıştı.

alanya belediyesi'nin maç takvimi ve hedefi:

Türkiye'yi temsil edecek Alanya Belediyesi, erkekler A Grubu'nda yer alıyor. Alanya ekibi ilk maçını 26 Ekim Pazartesi günü saat 15.30'da Bulgaristan temsilcisi BSC BetVam ile 1 numaralı sahada oynayacak. İkinci maç 27 Ekim Salı saat 15.30'da Gürcistan ekibi Batumi SC ile, grup son maçı ise 28 Ekim Çarşamba saat 15.30'da Kosta Rika temsilcisi C.Y. Limn ile 3 numaralı sahada yapılacak. Kendi sahasında ve taraftarının desteğiyle Alanya Belediyesi, turnuvada başarılı olmayı amaçlıyor.

müsabaka takvimi ve final heyecanı:

Grup maçları 26-28 Ekim tarihlerinde üç ayrı sahada oynanacak ve grup aşamasında toplam 72 karşılaşma yer alacak. Erkeklerde 32 takım sekiz grupta, kadınlarda 16 takım dört grupta mücadele edecek. Eleme aşamaları 30 Ekim çeyrek finaller, 31 Ekim yarı finaller ve 1 Kasım final müsabakaları ile tamamlanacak. Organizasyon, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final mücadeleleriyle sona erecek.

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI WORLD WİNNERS CUP 2026, 26 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA...

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI WORLD WİNNERS CUP 2026, 26 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ALANYA’DA DÜZENLENECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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