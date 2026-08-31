Alanya’da fener alayı ve Gülşen konseriyle zafer bayramı coşkusu

Alanya’da 30 Ağustos etkinlikleri akşam saatlerinde başladı

Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, akşam düzenlenen tören, uzun yürüyüş ve konser programıyla kutlandı. Etkinlikler, Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla başladı; ellerde dalgalanan Türk bayrakları ve marşlarla şehir merkezinde güçlü bir birliktelik görüntüsü oluştu.

Fener alayı ve kortej güzergahı:

Fener Alayı’nın meşalesi, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol üyeleri tarafından yakıldı. Yürüyüşe 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaş katıldı; kortej marşlar eşliğinde Atatürk Caddesi, Bostancıpınarı Caddesi ve Rıhtım Caddesi güzergahı üzerinden ilerledi. Evlerinden ve iş yerlerinden alkışlarla destek veren halkın coşkusu, yürüyüşün Eski Belediye Binası arkasındaki etkinlik alanında son bulmasıyla doruğa ulaştı.

Başkanın konuşması ve anmalar:

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan söz alarak katılımcılara teşekkür etti ve Zafer Bayramı'nı kutladı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kürsü konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilekleriyle başladı. Başkan Özçelik konuşmasında şunları paylaştı: Hepimizin yüreğini yakan bir acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün KKTC-Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında canlarımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Kurtarılan yolcularımıza geçmiş olsun; kayıplarımıza da bir an önce ulaşılmasını tüm kalbimle temenni ediyorum.

Konuşmasının ilerleyen bölümünde Başkan Özçelik, 30 Ağustos’un Türk milletinin esareti kabul etmeyerek dünyaya ilan ettiği bir zafer olduğunu vurguladı. Zaferin adının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirten Özçelik, özgürlük mirasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını ve aziz şehitlerin emanetini yere düşürmeyeceklerini ifade etti. Başta Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanları ve şehitler rahmetle anıldı; gazilere şükranlar sunuldu. Başkan, bayramı kutlamanın Cumhuriyet’e sahip çıkmak, birlik olmak ve yan yana durmak anlamına geldiğini belirterek sahnede yer alacak sanatçıya teşekkür etti.

Konser ve gece programı

Programın ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülşen, Alanya’da sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek en sevilen şarkılarını binlerce dinleyici için seslendirdi. Gecenin ilerleyen bölümünde Belediye Başkanı Özçelik ile birlikte kahramanlık marşlarını Alanyalılarla tek ses hâlinde söyleyen sanatçı, kutlamalara ayrı bir enerji kattı.

Kutlamalar, konuşmalar ve konserin ardından geç saatlere kadar sürdü. Etkinlikte emeği geçen protokol üyeleri, kent konseyi ve organizasyon ekiplerine teşekkür edilirken, vatandaşların yoğun katılımı günün anlam ve önemine yakışır bir coşku ortaya koydu.

ALANYA’DA KUTLANAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU, FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ VE ÜNLÜ SANATÇI GÜLŞEN’İN SAHNE ALDIĞI MUHTEŞEM KONSERLE ZİRVEYE ULAŞTI.