Alanya'da geleneksel medya ödüllerinde 12 eser seçildi, İHA muhabiri jüri özel ödülünü aldı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti ödül sonuçlarını açıkladı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen Geleneksel Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada 11 dalda, biri jüri özel ödülü olmak üzere 12 eser ödüle layık görüldü. Ödül listesinde gazete, televizyon ve dijital mecralardan isimler yer aldı.

jüri toplantısı ve değerlendirme:

Yarışmanın jüri değerlendirmesi, 19 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş başkanlığındaki kurulda; İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım yer aldı. Jüri, başvuran eserleri kategorik kriterler doğrultusunda değerlendirdi ve ödül verilecek çalışmaları belirledi.

ödül töreni ve yeni basın özgürlüğü ödülü:

AGC Başkanı Gaye Coşkun, yarışmaya katılan gazetecilere teşekkür ederek ödül kazananları tebrik etti. Ödüller, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Lonicera Otel'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Coşkun ayrıca cemiyet yönetiminin kararıyla, önceki dönem başkanlarından merhum Fazıl Tunç anısına bir Basın Özgürlüğü Ödülü verileceğini ve ödülün geleneksel hale getirileceğini açıkladı; ödülün ilk sahibine ilişkin isim bilgisi ise paylaşılmadı.

ödül alanlar ve kategoriler:

Yarışmada verilen ödüller ve kazananlar şöyle açıklandı: Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü: Muammer Soylu; Gazete Haberi: Sabiha Tatlıyer (Alanya Postası Gazetesi); Gazete Fotoğrafı: Alkın Biricik (Alanya Postası Gazetesi); Gazete Güncel Yazı: Raşit Raşitoğlu (Alanya Postası Gazetesi); Gazete Spor Haberi: Ercan Yıldırım (Alanya Postası Gazetesi).

Televizyon Haberi kategorisinde ödül alan Özlem Kaygusuz (TRT Haber) olurken, TV Haberi Jüri Özel Ödülü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Recep Karcı'ya verildi. Görüntü-Kamera dalında Mert Cantürk (Anadolu Ajansı), Televizyon Programı dalında Elif Nur Yüksek; Televizyon Spor kategorisinde Bilal Nizam (TV 82) ödül aldı.

Dijital mecrada da çeşitli ödüller dağıtıldı: Dijital Medya ödülünü Altan Adaçay (Alanyagazetesi.com), Dijital Medya Köşe Yazısı ödülünü Ali Adaçay (Alanyagazetesi.com) ve Dijital Medya Fotoğraf dalında Mert Cantürk (Anadolu Ajansı) kazandı.

AGC, 12-14 Kasım tarihlerinde Alanya'da düzenleyeceği programla ulusal medyadan konukları ağırlayacak; törene Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Yönetim Kurulu ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de katılması planlanıyor.

ALANYA GAZETECİLER CEMİYETİ (AGC) TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI. YARIŞMADA 11 DALDA, BİRİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ OLMAK ÜZERE 12 ESER ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLÜRKEN, İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİ RECEP KARCI DA TELEVİZYON HABERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU.