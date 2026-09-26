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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil önce yayaya sonra otobüs durağına çarptı

Alanya'da 06 BPA 686 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak önce Ö.D.'ye ardından otobüs durağında bekleyen F.K. ve B.A.K.'ya çarpması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil önce yayaya sonra otobüs durağına çarptı

kaza anı ve yaralananlar:

Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Edinilen bilgiye göre araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken, otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Kazada otomobilin çarptığı Ö.D. ile otobüs durağında bekleyen karı koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve üçü ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen yayanın otomobili görüp geri döndüğü; ancak aracın kontrolden çıkıp önce yayaya ardından durağa çarpma anı net şekilde yer aldı. Kamera kayıtları, çarpmanın şiddetini ve olayın gelişimini saniye saniye gösteriyor.

soruşturma ve müdahale:

Kazanın ardından sürücü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otobüs durağına dalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Çevredeki görgü tanıkları, olay anında bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, güvenlik kamerası görüntüleri ve ilk tespitler doğrultusunda soruşturmanın ilerleyeceğini bildirdi.

Antalya&#039;da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına böyle daldı: 3 yaralı

Antalya'da otomobil önce yayaya çarptı ardından otobüs durağına böyle daldı: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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