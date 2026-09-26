alanya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Çevreyolu üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü S.B. olan 06 BPA 686 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç ilk olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Ö.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrularak ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki otobüs durağına daldı; durakta bekleyen F.K. ile eşi B.A.K. de yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından üç yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobil parçalanırken, sürücünün kazanın ardından aracın direksiyonundan yürüyerek inmesi de dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

görgü tanıkları ne anlattı:

Çevredeki esnaf ve görgü tanıkları kaza anını ve sonrasını detaylarıyla aktardı. İş yeri sahibi Şakir Yılmaz büyük bir patırtı duyduğunu belirterek, "Kaza yerine geldim, savaş alanı gibiydi. Durakta iki yaralı vardı. Durağın camlarının kırılması nedeniyle yaralanmalar oluşmuştu. Durağın karşısında kız çocuğu yatıyordu" dedi.

8 yıldır bölgede esnaflık yapan Selçuk Sarı ise olay anında içerde olduklarını, dışarı çıktıklarında durağa bir aracın girdiğini gördüklerini anlattı. Sarı, yerde yatan genç kadının nabzını kontrol ettiğini, yaşlı çiftin ise cam kırıkları nedeniyle çeşitli yerlerinden kanamalar olduğunu söyledi. Sarı ayrıca, "Yerde uzanan bayan arkadaşın nabzı 75 civarındaydı ancak açık bir yarası görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

bölgedeki önlem talepleri ve geçmiş kazalar:

Görgü tanıkları, bölgenin daha önce yaya geçidi tabelası ve yol çizgilerine sahip olduğunu ancak bu yıl söz konusu işaretlerin kaldırıldığını öne sürdü. Yaya geçidinin resmî olarak kapatılmadığını, yayaların burayı kullanmaya devam ettiğini belirten esnaflar, yolun tehlikeli olduğunu ve sık sık kazaların yaşandığını vurguladı.

Bölgedeki esnaf, son 8 yılda burada "her sene 5-6 kişiyi kaybettiklerini" ve kazaların haftalık, 15 günde bir veya bazen 45 günde bir tekrarlandığını iddia ederek yetkililerden üst geçit, işaretleme veya hız kontrolü gibi önlemler alınmasını istedi.

güvenlik kamerası kayıtları ve soruşturma:

Kazaya ait anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın aracı fark ederek geri dönmeye çalıştığı, otomobilin önce genç kıza çarptığı ardından kontrolünü kaybedip otobüs durağına daldığı görülüyor. Kayıtlarda ayrıca, parçalanan araçtan sürücünün yürüyerek inmesi de yer alıyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor; soruşturma, kaza nedeninin tespiti ve varsa ihmallerin belirlenmesine odaklanmış durumda. Yerel halk yetkililere ulaşılması ve kalıcı trafik güvenliği önlemlerinin uygulanmasını talep ediyor.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.