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Alanya'da kurye üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Alanya'da kamyonetle çarpışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve kurye Tayfun Arlı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya'da kurye üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Arlı'nın kullandığı 07 BRP 268 plakalı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S. yönetimindeki 09 ACK 362 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin motosikleti önüne katıp yaklaşık 50 metre sürüklediği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Arlı hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü B.S.'yi kısa süre içinde yakaladı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntüler ve yakalama:

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin motosiklete çarpmasının ardından motoru önüne alarak caddede sürüklediği anlar, çevredekilerin olay yerine koştuğu sahneler ve sürücünün olay yerinden ayrılışı yer aldı.

Kaza sonrası sürücünün kaçması, güvenlik kamerası kayıtları ve jandarmanın çalışması sonucu yakalanması olayının tespitinde belirleyici oldu. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.

Görgü tanıkları ve önlem çağrısı:

Mahalle sakinlerinden Özgür Çelik (45), olay anını anlatarak, "Biz evde oturuyorduk. Saat 11.00 gibi bir gürültü geldi. Aşağıya indik, motosikletli genç olay yerinde hayatını kaybetmiş. Araba durmadan motoru sürükledi, sürücü inip koşarak uzaklaştı" dedi.

Çelik, hayatını kaybeden kişinin bir öğretmen ailesinin oğlu olduğunu ve üniversite öğrencisi olarak akşamları harçlığını çıkarmak için kuryecilik yaptığını belirtti. Mahalle sakinleri, benzer kazaların önüne geçilmesi için belediye ve muhtardan ışıklandırma, yavaşlatıcı kasis gibi önlemler talep etti.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor; kazanın kesin nedenleri ve sorumluluk değerlendirmesi adli süreçte netlik kazanacak.

TAYFUN ARLI&#039;NIN CENAZESİ, ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA YAPILAN İŞLEMLERİN ARDINDAN YAKINLARINA...

TAYFUN ARLI'NIN CENAZESİ, ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNDA YAPILAN İŞLEMLERİN ARDINDAN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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