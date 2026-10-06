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Alanya'da kuşlara yönelik vahşeti paylaşan şüpheli tutuklandı

Alanya'da iki kuşa yönelik şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan Y.T., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'da kuşlara yönelik vahşeti paylaşan şüpheli tutuklandı

Olay ve görüntülerin etkisi

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.T. isimli şüphelinin iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği vahşi eylemler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğerinin başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı. Söz konusu videonun sosyal medya hesabından paylaşılması geniş tepki topladı.

Soruşturma ve gözaltı:

Görüntülere gelen tepkiler üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve teknik takip sonucu şüpheli Y.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama:

Mahkemeye çıkarılan Y.T. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Kararın ardından şüpheli, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, bölge halkında ve sosyal medyada duyarlılığı artırırken, jandarma birimlerinin hızlı müdahalesiyle delillere ulaşılması ve şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi sağlandı.

NTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ KUŞA YÖNELİK VAHŞİ EYLEMLERİNİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDEREK...

NTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ KUŞA YÖNELİK VAHŞİ EYLEMLERİNİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDEREK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANMASININ ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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