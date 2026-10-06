Alanya'da paylaşılan kuş vahşeti görüntüleri sonrası şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Dün Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.T. isimli şahsın iki kuşa yönelik eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydettiği bildirildi. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğerinin başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı. Söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler geniş tepki topladı ve kısa sürede yayıldı.

Jandarma müdahalesi ve adli süreç:

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen tepkiler üzerine soruşturma başlattı ve yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Y.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Toplumsal tepki ve son değerlendirme:

Paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları ve hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere geniş bir kitle tarafından kınandı. Olay, kolluk güçlerinin hızlı müdahalesiyle adli sürece taşındı; soruşturmanın ayrıntıları ve olası ek işlemler yetkili birimlerce yürütülüyor.

Alanya'da kuşlara vahşet uygulayan şüpheli tutuklandı