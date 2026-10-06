Alanya'da sahte gübreye karşı yıl boyu denetim

Denetimlerin kapsamı:

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı kontroller yürütüyor. İncelemeler, satışa sunulan ürünlerin etiket bilgileri, kalite kriterleri ve yasal gerekliliklerle uyumu üzerine odaklanıyor.

Denetimler, Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bayilerde yapılan kontrollerde gerekli görülen ürünlerden numune alınarak analiz için yetkili laboratuvarlara gönderiliyor; uygunsuzluk tespit edildiğinde mevzuata uygun işlem uygulanıyor.

Amaç ve etkiler:

Programın temel hedefleri arasında taklit, tağşiş, sahte ve merdiven altı gübrelerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve üreticilerin güvenilir gübreye erişiminin sağlanması bulunuyor. Denetimler sadece ürün kalitesini incelemekle kalmıyor, aynı zamanda etiket ve içerik beyanlarının doğruluğunu da kontrol ediyor.

Tarımsal verimlilik ve ürün kalitesi açısından gübrelerin güvenilir olması kritik öneme sahip. Yapılan düzenli kontroller, üreticilerin kalitesiz veya mevzuata aykırı ürünler nedeniyle mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi ve piyasada güven tesis etmeyi amaçlıyor.

İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gübre Denetim Programı kapsamında yürütülen çalışmaların yıl boyunca devam edeceği, ekiplerin belirlenen takvim doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Bu yaklaşım, hem üretici hem de tüketici güveninin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN GÜBRELERİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK AMACIYLA GÜBRE BAYİLERİNE YÖNELİK KONTROLLERİNİ YIL BOYUNCA SÜRDÜRÜYOR.