Alanya'da seralar yapı ve kalite ölçütlerine göre değerlendiriliyor

Örtüaltı üretiminin önemli merkezlerinden Alanya’da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde başlatılan çalışma kapsamında sahaya indi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ziraat mühendisleri, ilçedeki seraları tek tek ziyaret ederek incelemeler yürütüyor. Çalışmada yaklaşık 22 bin dekar örtüaltı alanı mercek altına alınıyor.

saha çalışmasının kapsamı:

Ekipler, seraların yapısal özellikleri ile üretim kalitesini belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriyor. Ziyaretlerde yapısal dayanıklılık, kullanılan malzeme kalitesi, üretim hijyeni ve verimlilik gibi ölçütler esas alınıyor. Her sera, elde edilen bulgulara göre puanlanarak sınıflandırılacak ve genel bir envanter oluşturulacak.

Bu değerlendirme yöntemi, seralar arasındaki farklılıkları ortaya koymayı ve hangi alanlarda iyileştirme yapıldığını göstermeyi amaçlıyor. Sahadan toplanan veriler, teknik personel tarafından analiz edilerek öncelikli müdahale gerektiren tesislerin tespitine yardımcı olacak.

eski ve dayanıksız seraların tespiti:

Çalışmada özellikle ekonomik ömrünü tamamlamaya yakın veya doğal afetlere karşı dayanıksız seraların belirlenmesine öncelik veriliyor. Tespit edilen eski ve dayanıklılığı düşük yapılar kayıt altına alınarak hangi seraların yenilenmesi gerektiği saptanacak. Bu tespitler, üreticilerin karşılaşabileceği risklerin azaltılması açısından kilit önem taşıyor.

Toplanan verilerin amacı, seraların modern teknolojilerle yenilenmesi ve doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik verilecek tarımsal desteklerin altyapısını oluşturmak. Yetkililer, değerlendirme sonuçlarının bölgedeki örtüaltı üretiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

ÖRTÜALTI ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN ALANYA’DA, SERALARIN YAPISAL DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE ÜRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDEKİ YAKLAŞIK 22 BİN DEKAR SERA ALANINI TEK TEK ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNUYOR.