Alanya'da sosyal medyaya yansıyan kuşlara şiddet olayı

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde dün çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler, iki canlı kuşa yönelik şiddet eylemini ortaya koydu. Görüntüleri paylaşan kişinin tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

olayın ayrıntıları:

Görüntülerde, Y.T. olduğu belirtilen şahsın cep telefonu kamerasıyla iki kuşa yönelik eylemleri kayda aldığı, bir kuşun kafasının ağzıyla koparıldığı ve diğerinin kafasının bıçakla kesildiği anların yer aldığı aktarıldı. Olayın geçtiği adresin Konaklı Mahallesi olduğu bildirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli gözaltına alındı, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülere sosyal medyadan yoğun tepki geldi; soruşturmanın sonucu ve adli sürecin ilerlemesi bekleniyor.

Alanya'da kuş vahşeti kamerada: Birinin kafasını ağzıyla kopardı, diğerini bıçakla kesti