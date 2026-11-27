Alanya'da tempolu ilk yarı: Corendon Alanyaspor 1 Konyaspor 1

ilk yarı öne çıkan anlar:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Konyaspor maçının ilk 45 dakikası gol düellosuna sahne oldu ve eşitlikle sonuçlandı.

15. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Hagi, ceza sahası dışı sol çaprazdan gönderdiği topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturarak ev sahibini öne geçirdi. Gol, maçın temposunu belirledi.

23. dakikada Konyaspor hızlı yan pasla soldan etkili geldi; Dompe'nin ortasında ceza sahası içinde buluşan Muleka kafa vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. Bu gol sonrası her iki takım da dengeli oyun sergiledi.

31. dakikada Hagi yine sahne aldı; sol kanattan gelişen pozisyonda ceza sahası dışından sert bir şut denedi ancak top yandan auta çıktı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Alpaslan Şen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan, Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Arda Usluoğlu, Cedric, Fatih Aksoy, Fernandes, Baran Ali Gezek

Teknik direktör: Uğur Uçar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Rayyan, Uğurcan Yazğılı, Masuaku, Toth, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Muleka, Dompe, Enis Destan

Yedekler: Egemen Aydın, Arif Boşluk, Gonçalves, Jevtovic, Bardhi, Andzouana, Colley, Da Mata, Mohamed, Emir Bars

Teknik direktör: İlhan Palut

Goller: Hagi (dk. 15) (Alanyaspor), Muleka (dk. 23) (Konyaspor)

Sarı kart: İbrahim Kaya (Alanyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, EVİNDE KONYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.