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Alanya’da tropik festivalde 679 gramla rekor kıran avokado birinci oldu

Alanya'da düzenlenen 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali'nde Mehmet Gaparoğlu 679 gram avokado ile 'En Ağır Alanya Avokadosu' yarışmasını kazandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alanya’da tropik festivalde 679 gramla rekor kıran avokado birinci oldu

Alanya tropikal meyve festivali başladı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, eski belediye binası arkasındaki alanda kapılarını açtı. Üç gün sürecek organizasyona ilk günden halk yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya topraklarının verimliliğine vurgu yaparak bölgedeki üretim çeşitliliğinin önemine değindi.

Koçak, muzla başlayan üretim yolculuğunun avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya ile genişlediğini, bunun bölge için devasa bir sektör oluşturduğunu belirtti. Ayrıca festivalin bu yıl Guatemala, Nikaragua ve Panama büyükelçilerini ağırlayarak uluslararası bir boyut kazandığını ve "Karayipler’den Alanya’ya, Tropik Bir Hikâye" temasının üreticilere yeni ticari kapılar açmasını umduklarını söyledi.

rekabetin merkezinde en ağır avokado yarışı:

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden "En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması" bu yıl da büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmada Mehmet Gaparoğlu yetiştirdiği 679 gramlık avokado ile birinci oldu. İkinci olan Emrah Ünalın avokadosu 584 gram, üçüncü olan Ahmet Dalabasmazın avokadosu ise 530 gram olarak kayıtlara geçti.

Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri ve ziraat odası temsilcileri tarafından takdim edildi. Yarışma, yerel üreticilerin emeklerinin görünür kılınması ve Alanya ürünlerinin değerinin artırılması amaçları doğrultusunda festival programının dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor.

festival programı ve katılımcı ilgisi:

Festivalin ilk günü DJ Gökhan Sakaltaşın performansı ile sona erdi. Organizasyonda ayrıca lezzet atölyeleri, stantlar ve sürpriz etkinlikler yer aldı; programa katılan ziyaretçiler hafta sonu boyunca etkinlikleri gezebilecek. Yerel üreticiler ile uluslararası temsilciler arasındaki temasların, bölge tarımı ve ticaretine yeni fırsatlar sunması hedefleniyor.

MEHMET GAPAROĞLU, YETİŞTİRDİĞİ 679 GRAMLIK AVAKADO İLE BİRİNCİ OLDU.

MEHMET GAPAROĞLU, YETİŞTİRDİĞİ 679 GRAMLIK AVAKADO İLE BİRİNCİ OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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