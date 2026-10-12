Alanya'da tropik meyve rüzgârı dünya sahnesinde

Alanya’dan tropik buluşma:

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, kenti üç gün boyunca gastronomi, kültür, sanat ve turizmin kesiştiği bir merkeze dönüştürdü. 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival, "Karayipler’den Alanya’ya Tropik Bir Hikâye" temasıyla ulusal ve uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaptı.

Program ve konuklar:

Festivalin uluslararası yönünü güçlendiren isimler arasında Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela Garca Silva, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve Panama Büyükelçiliği Müsteşarı Mario Alberto Julio Granados yer aldı. Konuk diplomatik heyetlerin yanı sıra gastronomi dünyasının tanınmış şefleri, yerel üreticiler, sanatçılar ve çok sayıda ziyaretçi etkinliklerin odağını oluşturdu.

Tarladan sofraya uzanan anlatı:

Festival alanında Alanya’nın avokado, muz ve diğer tropikal ürünleri üreticiler tarafından tanıtıldı; uygulamalı atölyeler, söyleşiler ve yarışmalar tropikal meyvelerin farklı kullanım alanlarını gösterdi. Etkinlikler, tarımsal üretimin gastronomi ve turizmle nasıl bütünleştiğini somut örneklerle ortaya koydu ve Alanya’nın üretim altyapısının gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyeli vurguladı.

Gastronomi bölümünde Elif Korkmazel, Sahrap Soysal, Asuman Kerkez ve Nermin Öztürk gibi isimler ile Gastronometro şefleri Murat İlke Özipek ve Gökhan Sehlikoğlu, ayrıca Yusuf Ziya Türközü uygulamalı atölyeler ve söyleşilerle katılımcılarla buluştu. Kahve hazırlama etkinlikleri, sokak lezzetleri atölyeleri ve ata tohumları çalışmaları festivalin eğitimsel yönünü güçlendirdi.

Yarışmalar ve yerel üretici vurgusu:

Festivalin renkli yanlarından biri olan yarışmalar üreticiler ve ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. "En Ağır Alanya Avokadosu" yarışmasında Mehmet Gaparoğlu 679 gramlık avokadosuyla birinci oldu; Emrah Ünal 584 gramla ikinci, Ahmet Dalabasmaz 530 gramla üçüncü sırada yer aldı. En Lezzetli Avokadolu Alanya Çomaçı ve En Uzun Portakal Kabuğu Soyma gibi yarışmalar hem eğlence hem de yerel ürünlerin tanıtımı açısından öne çıktı.

Lokanta işletmecisi Hayri Sünbül gibi isimler Alanya mutfağının geleneksel lezzetlerini aktarırken Alanya’da yaşayan Filipinliler ve Kazakistanlılar kendi mutfak örnekleriyle çokkültürlü yapıyı destekledi. Sunucu Nur Viral, astrolog-yazar Nuray Sayarı, kahve uzmanı Yunus Çakmak ve caz sanatçısı Selen Beytekin gibi katılımcılar programın çeşitliliğini artırdı.

Kültür, tarih ve çocuk atölyeleri:

Festival yalnızca gastronomi değil; Alanya’nın tarihini ve kültürel mirasını öne çıkaran sergilere de ev sahipliği yaptı. Vefa Kıraathanesi’ndeki sohbetler, "Kozadan Doğaya Alanya’nın Endemik Mirası" çalışması ve "Alanya’da Bir Zamanlar Muz Bahçelerinde Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi" kent hafızasını canlı tuttu. Bağımsız Sanat Hareketi’nin ileri dönüşüm çalışmaları, kültür stantları ve çocuklara yönelik atölyeler ailelerin de etkinliklere katılımını sağladı.

Üç gün boyunca süren program, Alanya’nın tropikal tarım birikimini ve yerel değerlerini uluslararası ölçekte görünür kıldı. Festival, üreticilere yeni bir vitrin sağlarken; gastronomi ve kültür eksenli etkinliklerle Alanya’nın turizm profilinin çeşitlenmesine katkı sundu ve geride renkli görüntüler ile pek çok temas bırakarak sona erdi.

KARAYİPLER’DEN ALANYA’YA UZANAN ULUSLARARASI ALANYA TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ, ULUSLARARASI KONUKLARI, ÜNLÜ ŞEFLERİ, YEREL ÜRETİCİLERİ, KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE KENTİN TARIMSAL ZENGİNLİĞİNİ GASTRONOMİ VE TURİZMLE BULUŞTURDU. ALANYA’NIN TROPİKAL MEYVELERİ, YEREL LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ULUSLARARASI BİR PLATFORMDA TANITILDI.