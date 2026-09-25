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Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı

Alanya Oba Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin önce yaya Ö.D.'ye çarpıp ardından otobüs durağına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı; biri ağır durumda.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı

Alanya'da kaza obada gerçekleşti:

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun karşısına geçen Ö.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrulurken araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Kazada otomobilin çarptığı Ö.D. ile durağın önünde bekleyen karı-koca F.K. ve B.A.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yetkililer, Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma:

Kazanın çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve görüntülerde otomobili fark eden yayanın geri döndüğü, bu sırada sürücünün kontrolü kaybedip yayaya çarptığı ile durağa girdiğinin görüldüğü belirtildi. Sürücü S.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde duran otomobil çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün kusuru, görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinden değerlendiriliyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN GENÇ KIZA, ARDINDAN OTOBÜS BEKLEYEN KARI KOCANIN BULUNDUĞU DURAĞA ÇARPTI. KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, YARALILARDAN GENÇ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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