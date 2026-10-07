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Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Alanya İncekum Mahallesi D-400'de midibüs ile Mercedes marka otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Alanya'nın d-400 kavşağında midibüs ile otomobil çarpıştı

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz açıklanmayan 07 CJN 459 plakalı yolcu midibüsü karşı yola geçmeye çalışırken, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve kimliği henüz öğrenilemeyen 54 TS 259 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje çıkarken, otomobilde bulunan bir yolcu araç içinde sıkıştı.

kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, midibüsün karşı yola geçme girişimi ile otomobilin çarpıştığı anlar net şekilde görüldü. Görüntülerde araçların refüje çıkması ve kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da yer aldı.

yaralıların kurtarılması ve ilk müdahale:

Otomobilde sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçtaki yolcu ile midibüs sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili tahkikat başlattı.

07 CJN 459 ve 54 TS 259 plakalı araçların karıştığı kaza sonrası bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı; ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

mahalle sakininin uyarısı:

Kazanın ardından konuşan mahalle sakini Eyüp Murat Korkmaz, aynı noktada daha önce de kazalar yaşandığını belirterek kavşağın ışıklandırılması çağrısında bulundu. Korkmaz, "Biz petroldeydik. Ses duyduk, baktık kaza olmuş. Sabah da kaza oldu. Bütün kavşakları ışıklandırdılar, sadece bu kavşağı ışıklandırmadılar. Bir ölü olmadan, büyük bir kaza olmadan buraya bir ışıklandırma olması lazım. Önlem alınırsa mahalle halkı olarak sevineceğiz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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