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Alanya’nın el sanatları Beypazarı’nda ilgi gördü

Alanya Belediyesi, 25-26-27 Eylül’de düzenlenen Beypazarı Uluslararası Şehir Festivali’nde ipek ve muz lifinden yapılan el sanatlarını tanıttı; stand dikkat çekti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alanya’nın el sanatları Beypazarı’nda ilgi gördü

Alanya değerleri Ankara’da sergilendi:

Alanya Belediyesi, Beypazarı Uluslararası Şehir Festivali kapsamında açtığı stantla kentin kültürel mirasını, yerel üretim değerlerini ve el sanatlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Festival 25-26-27 Eylül tarihlerinde Beypazarı’nda düzenlendi ve farklı şehirlerden, ülkelerden gelen katılımcıları ağırladı. Alanya standı, yerel üretim anlayışını ve geleneksel el emeğini ortaya koyan ürünleriyle öne çıktı.

standta neler vardı:

Festival alanında kurulan stantta Alanya’nın geleneksel üretim kültürünü yansıtan bir dizi ürün sergilendi. İpek ve muz lifinden hazırlanan tasarımlar, Alanya’ya özgü hediyelik eşyalar ve çeşitli el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğadan elde edilen ham maddelerin el emeğiyle nasıl özgün tasarımlara dönüştürüldüğü, stantı gezenlere uygulamalı olarak anlatıldı.

muz lifinin sanat serüveni:

Muz lifi, Alanya’nın tarımsal zenginlikleri arasındaki yerini el sanatlarına taşıyan örneklerden biri oldu. Festival sırasında tanıtılan çalışmalarda, bitkisel liflerin tasarımda nasıl değerlendirildiği ve doğal hammaddeden üretime uzanan süreçler ziyaretçilere aktarıldı. Bu yaklaşım, Alanya’nın üretim kültürünü farklı alanlarda değerlendirme potansiyelini göstermesi açısından dikkat çekti.

kültürel etkileşim ve takdim edilen hediyeler:

Alanya Belediyesi standı, yalnızca ürün sergilemekle kalmadı; dost şehirlerin temsilcilerine ve konuklara Alanya’yı anlatan hediyeler de takdim edildi. Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ile Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Tamura Masami başta olmak üzere festivaldeki konuklara sunulan hediyelerde Alanya’nın geleneksel üretim izleri yer aldı. Bu tür takdimler, şehirler arası kültürel diyaloğu güçlendirdi.

Alanya standını ziyaret eden yerli ve yabancı katılımcılar, hem ürünlerin özgünlüğünü hem de üretim süreçleri hakkında verilen bilgileri ilgiyle karşıladı. Festival boyunca görülen bu ilgi, Alanya’nın kültürel ve üretim değerlerinin farklı platformlarda tanıtılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ALANYA BELEDİYESİ, BEYPAZARI ULUSLARARASI ŞEHİR FESTİVALİ’NDE AÇTIĞI STANTLA KENTİN KÜLTÜREL...

ALANYA BELEDİYESİ, BEYPAZARI ULUSLARARASI ŞEHİR FESTİVALİ’NDE AÇTIĞI STANTLA KENTİN KÜLTÜREL MİRASINI, YEREL ÜRETİM DEĞERLERİNİ VE EL SANATLARINI TANITTI. İPEK VE MUZ LİFİNDEN HAZIRLANAN ÜRÜNLER, FESTİVAL ZİYARETÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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