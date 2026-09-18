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Alanyaspor, Çorum FK maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Çorum FK ile oynayacağı maç öncesi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde taktik, pas ve koordinasyon çalışmalarını tamamladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor, Çorum FK maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor son provayı yaptı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlar, Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın yapısı:

Seans dinamik ısınma hareketleriyle başladı; oyuncuların sahadaki hareketliliğini ve tempo alışkanlığını korumaya yönelik kısa, yoğun ısınma bölümleri uygulandı. Ardından ekip, pas ve koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Bu bölümde top kontrolü ve hızlı geçişler üzerinde duran grup, antrenmanı taktik içerikli düzenlemelerle tamamladı.

Teknik odak ve hazırlık yaklaşımı:

Joo Pereira'nın yönetimindeki idman, maç taktiğine yönelik detaylara vurgu yaptı. Çalışmalar takımın oyun ritmini bulmasına ve saha içi organizasyonlarını netleştirmesine yönelikti. Hazırlığın bu son aşamasında kondisyon kadar uyum ve pozisyon bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Corendon Alanyaspor, planlı bir hazırlık sürecinin ardından Çorum FK karşısına çıkacak; teknik heyetin vurgu yaptığı esas noktalar ise pas trafiği, koordinasyon ve taktik disiplin oldu.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇORUM FK MAÇI HAZIRLIKLARINI...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA OYNAYACAĞI ÇORUM FK MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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