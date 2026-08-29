Alanyaspor Eyüpspor deplasmanı öncesi son idmanı tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı öncesinde son çalışmasını tamamladı. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve taktik hazırlığını ön planda tutan bir idman programı uyguladı.

Antrenmanın içeriği:

Antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Seans, oyuncuların ısınma düzeyini yükseltmek için yapılan dinamik ısınma hareketleriyle açıldı. İdmanın devamında takım, pas ve koordinasyon üzerine yoğunlaştı; bu bölümde topa sahip olma ve oyun temposunu artırmaya dönük çalışmalar yapıldı.

Son rötuşlar ve hedefler:

Çalışmanın sonunda futbolcular, dar alanda düzenlenen çift kale turnuva maçlarıyla antrenmanı sonlandırdı. Bu etap, ekip içi iletişim, pres ve hızlı geçişlerin sınanması açısından öne çıktı. Teknik heyet, hazırlıkların saha içindeki uygulamalara yansımasını ve deplasman maçı için takımın uyumunu değerlendirdi.

Alanyaspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı; takımda antrenmana katılan oyuncuların durumu teknik heyet tarafından takip ediliyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI EYÜPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.