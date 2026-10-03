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Alanyaspor hazırlık maçında farklı kazandı: İbrahim Kaya hat-trick yaptı

Corendon Alanyaspor, milli ara hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 mağlup etti; İbrahim Kaya üç golle öne çıktı ve maçın yıldızı oldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor hazırlık maçında farklı kazandı: İbrahim Kaya hat-trick yaptı

maçtan özet:

Corendon Alanyaspor, milli takım arasındaki hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti ve Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanarak galibiyetle ayrıldı. Turuncu-yeşilliler mücadele boyunca üstün bir oyun sergiledi ve skor üretmede etkili oldu.

goller ve dakikalar:

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya ile öne geçti. İlk yarıda 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Kaya, takımını soyunma odasına 2-0 önde götüren golü kaydetti. İkinci yarıda da tempo düşmedi; 71. dakikada İbrahim Kaya'nın fileleri sarsmasıyla oyuncu hat-trick yaparken, 73. dakikada Duarte'nin golü farkı 4-0 seviyesine taşıdı.

performans ve hazırlık açısından değerlendirme:

Maç, Alanyaspor için hem hücum zenginliğini gösteren hem de oyuncuların ritmini korumasına yardımcı olan bir prova niteliği taşıdı. İbrahim Kaya'nın üç golü, forvet bölgesindeki etkinliğin altını çizdi; takımın geniş rotasyonunda bu tür maçlar oyuncu formu ve güveni için önem taşıyor. Amed Sportif Faaliyetler karşısında elde edilen farklı skor, milli aradan sonra lig temposuna dönüş öncesi Alanyaspor'a moral sağlamış oldu.

CORENDON ALANYASPOR, MİLLİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG EKİPLERİNDEN AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE...

CORENDON ALANYASPOR, MİLLİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG EKİPLERİNDEN AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINI 4-0 KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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