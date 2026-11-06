Alanyaspor tesislerde Trabzonspor sınavına hazırlanıyor

Alanyaspor son antrenmanını sürdürdü
idman programı:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına tesislerinde sürdürülen antrenmanlarla hazırlanıyor. Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde gerçekleşen çalışma, takımın maç öncesi düzenli rutini kapsamında yapıldı.
antrenmanın akışı:
İdman öncesinde takım kaptanı Fatih Aksoy'un doğum günü kutlandı. Kutlamanın ardından antrenman; dinamik ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular top kapma çalışmaları yaptı ve son bölümde maç taktiklerine yönelik uygulamalara yer verildi.
son hazırlık ne zaman tamamlanacak:
Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak ve teknik ekibin planı doğrultusunda maça hazır olmayı hedefliyor.
CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!