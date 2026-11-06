Dolar 50,1468 +0,04%
Euro 55,9213 -0,45%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.573,33 -0,88%
EUR/USD 1,1148 -0,62%
Brent Petrol 97,31 -1,00%
--°

Alanyaspor tesislerde Trabzonspor sınavına hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı maça Joo Pereira yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor tesislerde Trabzonspor sınavına hazırlanıyor

Alanyaspor son antrenmanını sürdürdü

idman programı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına tesislerinde sürdürülen antrenmanlarla hazırlanıyor. Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde gerçekleşen çalışma, takımın maç öncesi düzenli rutini kapsamında yapıldı.

antrenmanın akışı:

İdman öncesinde takım kaptanı Fatih Aksoy'un doğum günü kutlandı. Kutlamanın ardından antrenman; dinamik ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular top kapma çalışmaları yaptı ve son bölümde maç taktiklerine yönelik uygulamalara yer verildi.

son hazırlık ne zaman tamamlanacak:

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak ve teknik ekibin planı doğrultusunda maça hazır olmayı hedefliyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçına odaklandı
images

Kasımpaşa erken gol ve penaltıyla öne geçti: Gaziantep ilk yarıyı 0-2 geride tam...
images

Kasımpaşa erken golle Gaziantep'te 1-0 öne geçti
images

Çorum FK Fenerbahçe sınavına hazır: son antrenman detayları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Denizli'de sahte ilan ağı: 59 ilde 127 kişiyi hedef alan çete çökertildi

Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi