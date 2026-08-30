Alanyaspor'da Pereira mağlubiyeti kabul etmiyor, toparlanma çağrısı yaptı

Joao Pereira: Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira, alınan sonuca tepki gösterirken takımının performansını ve maçın kırılma anlarını değerlendirdi.

maçın kırılma anları:

Pereira, maçın başlangıcını olumlu bulduğunu belirterek, "Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde başladık." ifadesini kullandı. Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri Hwang’ın iptal edilen golüydü; bu pozisyonun ardından takımın kontrolü bir miktar kaybetti. Pereira, "Sonrasında biraz kontrolü kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık. Pas hataları yaptık." dedi.

Eyüpspor’un uzaktan attığı golle skorun eşitlendiğini hatırlatan Pereira, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle pozisyonlar bulduklarını ancak 2-1’i yakalayamayınca maçın tersine döndüğünü anlattı. Maçın son bölümünde frikikten gol yediklerini ve çizgide hava toplarında müdahalede başarılı olamadıklarını söyledi: "Son dakikada frikikten gol yedik. Çizgide hava topu müdahalesinde başarılı olamadık."

saha koşulları ve lig standardı vurgusu:

Pereira ayrıca saha koşullarına dair eleştirel bir değerlendirme yaptı. "Ligimiz daha iyi sahalara sahip olması gerekiyor" diyen Portekizli teknik adam, aynı hafta içinde alt lig maçının sahada oynanmasının yeterli şartları sağlamadığını ifade etti. Ancak saha yüzünü bahane etmek istemediğini de ekledi: "Saha yüzünden kaybetmedik; bahane olarak algılansın istemiyoruz."

Toparlanmaya dair mesaj veren Pereira, geçen haftaki Beşiktaş galibiyetiyle dünyanın en iyi takımı olmadıklarını, bu maçtaki yenilgiyiyle de dünyanın en kötü takımı olmadıklarını vurgulayarak, "Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor" sözleriyle takımına moral verdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor yenilgisi sonrası, "Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor" dedi.