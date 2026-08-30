Alaplı limanında tedirginlik yaratan İHA etkisiz hale getirildi

Alaplı limanında İHA paniği kısa sürede kontrol altına alındı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kıyıda kısa süreli tedirginlik yarattı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

bölgeye müdahale ve alınan önlemler:

Ekipler, tespite paralel olarak limana giriş ve çıkışları geçici olarak durdurarak çevre güvenliğini sağladı. Gözlemler sonucu İHA’nın dalgaların etkisiyle sürüklenerek Karadeniz Ereğli açıklarına doğru ilerlediği bildirildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik unsurları, hedefin takibi ve değerlendirilmesi sonrasında müdahale kararı aldı.

kontrollü imha ve tarama çalışmaları:

Sahil Güvenlik ekipleri, İHA’yı kontrollü şekilde imha etti ve ardından bölgede geniş çaplı tarama çalışması başlattı. Yapılan kontroller tamamlandıktan sonra limandaki giriş ve çıkış yasağı kaldırılarak seyrüsefer normale döndü. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılmış olarak sürdürüldü.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, BALIKÇILAR TARAFINDAN LİMAN BÖLGESİNDE FARK EDİLEN İHA, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.