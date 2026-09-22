Alaplı'da çay boyunda kafa kafaya: iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Alaplı-Mollabey yolu üzerindeki çay boyunda meydana gelen kazada R.U. idaresindeki motosiklet ile Alaplı istikametinden gelen F.Y. yönetimindeki 34 TF 2379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.Ç. yola savrularak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince alınıp ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahale ve inceleme:

Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde ve sonrasında yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü F.Y.’nin 220 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili çalışmayı sürdürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN 220 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.