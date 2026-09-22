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Alaplı'da çay boyunda kafa kafaya: iki kişi yaralandı

Alaplı-Mollabey yolu çay boyunda otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı; otomobil sürücüsünün 220 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaplı'da çay boyunda kafa kafaya: iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Alaplı-Mollabey yolu üzerindeki çay boyunda meydana gelen kazada R.U. idaresindeki motosiklet ile Alaplı istikametinden gelen F.Y. yönetimindeki 34 TF 2379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan R.Ç. yola savrularak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince alınıp ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahale ve inceleme:

Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde ve sonrasında yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü F.Y.’nin 220 promil alkollü olduğu öne sürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili çalışmayı sürdürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN 220 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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