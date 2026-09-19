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Alaplı’da gaziler onurlandırıldı: tören ve anma yemeği

Alaplı’da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu; saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından gaziler ve şehit yakınları araya geldi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaplı’da gaziler onurlandırıldı: tören ve anma yemeği

Alaplı’da anma töreni

Alaplı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Alaplı Anıtı önünde gerçekleştirildi. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu; törenin resmi bölümü bu ritüellerin ardından tamamlandı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte hazır bulunanlar arasında Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal de yer aldı ve program boyunca törene destek verdi.

Yemek programı ve konuşma:

Tören sonrası ilçedeki bir kafeteryada gaziler ile şehit yakınları onuruna bir yemek programı düzenlendi. Programda konuşan Kaymakam Selçuk Köksal, 19 Eylül Gaziler Gününün anlam ve önemine vurgu yaparak, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gazilere duyulan minnet ve saygıyı dile getirdi.

Etkinlik, anma töreninin resmî ritüelleri ile gaziler ve yakınları için düzenlenen buluşmayı bir araya getirerek, toplumun minnet ifadesinin hem sembolik hem de yakın temas yoluyla gösterilmesine olanak sağladı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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