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Alaşehir TSO'da bayrak değişimi: 16 yıllık başkanlık sona erdi

Altı meslek grubunun ortak adayı Hüseyin Öztürk, yaklaşık bin 100 üyeli Alaşehir TSO’da kullanılan 568 oyu alarak başkan seçildi; 16 yıllık dönem sona erdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alaşehir TSO'da bayrak değişimi: 16 yıllık başkanlık sona erdi

Alaşehir TSO’da yeni başkan göreve başladı

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri tamamlandı ve altı meslek grubunun ortak adayı Hüseyin Öztürk başkanlığa seçildi. Oda organlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde, yaklaşık bin 100 üyeli kitle içinde kullanılan 568 oyun tamamını alan Öztürk, tek aday olarak görevi devraldı. 16 yıl boyunca başkanlık yapan Mustafa Seyhan ise yeniden aday olmadı ve dönemi sonlandırdı.

Seçim sonuçları:

Yapılan oylamada meclis ve meslek komitesi üyelerinin belirlenmesiyle birlikte yeni dönem kadrosu kesinleşti. Altı meslek grubunun müşterek adayı olan Öztürk, oyların tamamını alarak güçlü bir birliktelik görüntüsü ortaya koydu. Seçimin resmi sonuçları, üyelerin yoğun katılımı ve ortak tercihiyle duyuruldu.

Seyhan'ın 16 yıllık dönemi:

16 yıl boyunca Alaşehir TSO başkanlığını yürüten Mustafa Seyhan, görev süresi boyunca ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınması, yerel ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesine odaklandıklarını belirtti. Dönem içinde bazı ürünlerde coğrafi işaret alınması ve odanın rolünün tescil makamından icra makamına taşınması Seyhan'ın vurguladığı başlıca kazanımlar arasında yer aldı. Yeniden aday olmama kararının gerekçesi olarak makamların kalıcı olmadığını ve yeni nesillere fırsat verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni başkanın öncelikleri:

Başkan seçilen Hüseyin Öztürk, 16 yıldır başkanlık eden Seyhan ile birlikte odanın çalışmalarında görev aldığını ve bu süreçte birçok tecrübe kazandıklarını söyledi. Öztürk, Seyhan'ın bıraktığı yerden devam edeceklerini, tecrübelerinden faydalanacaklarını ve Alaşehir TSO'nun ilçe ekonomisine ile oda üyelerine yönelik hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti. Yeni dönemde odanın önceliklerinin üye destekleri, yerel üretimin tanıtımı ve ekonomik canlandırma çalışmaları olması hedefleniyor.

Görev değişimi, yerel aktörler ve üyeler nezdinde olumlu bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor; hem geçen dönemin kazanımları korunacak hem de genç yönetimin dinamizmiyle yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN ÖZTÜRK (SOLDAKİ)...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA HÜSEYİN ÖZTÜRK (SOLDAKİ) SEÇİLDİ. ALTI MESLEK GRUBUNUN ORTAK ADAYI OLAN ÖZTÜRK, KULLANILAN 568 OYUN TAMAMINI ALIRKEN, 16 YILDIR BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN MUSTAFA SEYHAN (SAĞDAKİ) YENİDEN ADAY OLMADI. SEYHAN’IN SEÇİMDE YENİ BAŞKAN ÖZTÜRK İÇİN OY KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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