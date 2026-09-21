Alaşehir'de engelleri aşan atölyelerle yetenekler gün yüzüne çıkıyor

Projenin amacı ve kapsamı:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez uygulanan "Engelleri Aşan Becerilerle Kapsayıcı Toplum Yolculuğu" projesi, TÜBİTAK 4008 desteğiyle hayata geçirildi. Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen proje, beş gün boyunca özel ihtiyaçlı öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve yaşamın farklı alanlarında uygulamalı etkinliklerle becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje, öğrencilerin gözlem yapma, problem çözme, soru sorma, üretme ve birlikte çalışma yeteneklerine odaklanıyor.

Açılışa katılanlar:

Açılış programına Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kaçar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenler, veliler, akademisyenler ve özel ihtiyaçlı öğrenciler katıldı. Salon ve bahçede gerçekleştirilen programda proje yürütücüsü Dr. Cennet Yıldırım, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş ve Kaymakam Ercan Öter konuşma yaptı.

Proje yürütücüsü Dr. Cennet Yıldırım, çalışmanın çıkış noktasını "Bir çocuğun neyi yapamadığına değil, neyi yapabileceğine odaklanırsak ne değişir?" sorusuyla özetledi ve katılımcılara projenin bu perspektifle kurgulandığını anlattı. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş, programın ilçede bir ilk olduğunu vurgulayarak TÜBİTAK 4008 Özel ihtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı'nın önemine dikkat çekti.

Etkinlikler ve beklenen kazanımlar:

Beş gün sürecek program dahilinde öğrenciler matematikten biyolojiye, algoritmadan arkeolojiye, ekonomiden sanata kadar geniş bir alanda atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Etkinliklerin amacı, sadece bilgi aktarmak değil; bilimsel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaşam becerilerini pekiştirmek olarak belirlendi. Dr. Yıldırım, projenin öğrencilerin kendi güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti ve "Kapsayıcı bir toplum, herkes aynı olduğunda değil; herkes kendi farklılığıyla değer gördüğünde mümkün olur" dedi.

Açılış sonrasında Buca Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Ferhat Devecioğlu ile Alaşehir Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Eray Arı tarafından mini bir konser verildi. Protokol üyeleri, okul bahçesinde özel ihtiyaçlı öğrencilerle bir araya gelerek tanışma oyunlarına ve hatıra fotoğrafı çekimine katıldı; daha sonra Bilim ve Sanat Merkezi'nde proje çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ercan Öter, daha önce ilçede TÜBİTAK 4006 ve 4007 projelerinin uygulandığını hatırlatarak; bilgi ve teknoloji çağında bu tür çalışmaların çocukların bilime ilgisini artırdığını ve özel ihtiyaçlı çocukların topluma katılımının önemini vurguladı. Öter, "Özel çocuklarımız bizim için çok önemli" diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti ve bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını diledi.

Proje beş gün boyunca devam edecek; katılımcı öğrencilere uygulamalı deneyimler sunulması ve onların yeteneklerini keşfetmelerine zemin hazırlanması hedefleniyor. Yerel yetkililer ve eğitimciler, programın ilçede kapsayıcı eğitim uygulamalarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE İLK KEZ TÜBİTAK 4008 KAPSAMINDA DESTEKLENEN "ENGELLERİ AŞAN BECERİLERLE KAPSAYICI TOPLUM YOLCULUĞU" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ. BEŞ GÜN SÜRECEK PROJEDE ÖZEL İHTİYAÇLI ÖĞRENCİLERİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAT VE FARKLI YAŞAM ALANLARINDA UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ HEDEFLENİYOR.