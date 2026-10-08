Alaşehir'de kadim kadınların izinde kültürel bir yolculuk

Alaşehir'de kadim kadınlar seminerinde tarih ve bellek buluştu

Alaşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Han'da düzenlenen "Alaşehir'in Kadim Kadınları - Kentin Dişi Belleğine Yolculuk" semineri, kentin antik çağlardan günümüze uzanan kadın figürlerini, mitoloji ve inanç ekseninde ele aldı. Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun eşi Selen Öküzcüoğlu ile çok sayıda Alaşehirli kadın katıldı ve salon yoğun ilgi gösterdi.

gelin kavramı: üretkenlik ve dönüşüm

Semineri yürüten yazar, araştırmacı ve eğitmen Hüma Zeybek, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikimine dikkat çekerek kadının toplum içindeki üretici ve dönüştürücü rolünü vurguladı. Zeybek, Türk kültüründe "gelin" kavramının sadece soyun devamını sağlayan bir pozisyon olmadığını, gittiği aileye üretkenlik, yaşam tarzı, hayat görüşü, yapı ve sistem taşıdığını söyledi.

Zeybek, katılımcılara seslenirken "Her birimiz bir geliniz ve gittiğimiz yeri tohumu eken, tohumu ektikten sonra sevgiyle bakan, büyüten ve yeşertenlerdeniz" ifadelerini kullandı ve "Bugün ben size 9 bin yıllık bir meseleden bahsedeceğim" diyerek konuşmasının kapsamını tarihsel bir perspektife oturttu. Konuşmasında amacının kadını tanrılaştırmak olmadığını, Anadolu topraklarının taşıdığı kültürel ve tarihi bilgiyi aktarmak istediğini belirtti.

etkinliğin yankıları: yerel kadınlardan geri bildirim

Seminer sonunda Alaşehirli katılımcılar, etkinliğin kendileri için verimli geçtiğini; kent tarihi, mitoloji ve kadınların toplum içindeki değişen rollerine dair yeni bakış açıları kazandıklarını ifade etti. Organizasyon, yerel belleğin yeniden okunması ve kadın merkezli kültürel mirasın görünür kılınması açısından dikkat çekti.

YOĞUN İLGİ GÖREN ETKİNLİKTE YAZAR, ARAŞTIRMACI VE EĞİTMEN HÜMA ZEYBEK, ANADOLU’NUN KADİM KÜLTÜRÜNDE KADININ YERİ VE TOPLUMSAL YAŞAM İÇERİSİNDEKİ ROLÜ HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.