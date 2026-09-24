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Alaşehir'de konteyner boşaltımı sonrası kamyonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Alaşehir'de çöp toplama sırasında kamyonun sol tarafından geçmek isteyen 20 yaşındaki işçi Erol Karasulu aracın altında kaldı; sürücü D.K. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaşehir'de konteyner boşaltımı sonrası kamyonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Alaşehir'de çöp toplama sırasında ölümle sonuçlanan kaza

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan kazada, çöp toplama aracı altında kalan genç işçi hayatını kaybetti. Olay, Uluderbent Mahallesi ile Köprübaşı Mahallesi arasındaki Kiraz Caddesi üzerinde saat 11.00 civarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Belediyeye ait çöp toplama aracı, sürücü D.K. (29) idaresindeki 45 ANC 487 plakalı kamyonla cadde üzerindeki çöp konteynerini boşalttıktan sonra hareket etti. İddiaya göre kamyonun sol tarafından geçmek isteyen Erol Karasulu (20), sürücünün fark etmemesi nedeniyle aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Karasulu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın oluş şekli ve çevresel koşullar olay yerinde değerlendirildi.

Soruşturma ve işlemler:

Olayın ardından kamyon sürücüsü D.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli işlemler ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

Olay, belediye araçlarının çalıştığı alanlarda güvenlik önlemleri ve görünürlük konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturma sonuçlandıkça ek bilgi paylaşılacak.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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