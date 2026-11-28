Alaşehir'de doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre hat döşendi. Projenin farklı aşamalarında ilçe merkezine yakın bir dizi mahalleye hatlar ulaştırıldı ve şu an Soğuksu, Beşeylül ile Sarısu mahallelerinde saha çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

plan ve ilerleme:

Daha önce doğal gaz hattı İstasyon, Kurtuluş, Yenice, Sakarya ve Hacıbey mahallelerine ulaştırıldı. Şu an Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Beşeylül Mahallesi'ndeki eksik noktalar giderilecek ve devamında Sarısu Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

saha denetimleri ve görüşler:

Çalışmalar kapsamında mahalle muhtarları, altyapı firması sorumlusu Erhan Çiğdem ile bir araya gelerek sahadaki son durumu inceledi. Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı, ilçenin doğal gaza kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek firma çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Doğramacı, "İlçemizin doğal gaza kavuşması bizleri mutlu etti. Soğuksu Mahallesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise yürütülen çalışmalara ilişkin, bugüne kadar yaklaşık 40 kilometre hattın çekildiğini ve doğal gaz kutusu yerleştirilen alanlarda asfaltlama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. İlçedeki doğal gaz altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE DEVAM EDEN DOĞAL GAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARINDA BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 40 KİLOMETRE HAT ÇEKİLDİĞİ, SOĞUKSU, BEŞEYLÜL VE SARISU MAHALLELERİNDE ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ.