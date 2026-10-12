Alaşehir'de muaythai gecesi: 11 ilden 18 elit sporcu ringde

Alaşehir'de geleneksel muaythai gecesi düzenlendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen Geleneksel Muaythai Gecesi, 11 ilden 18 elit milli sporcunun katılımıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinlik, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde; Türkiye Muaythai Federasyonu ve Manisa Muaythai İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlendi.

Müsabakalar, teknik beceri ve dayanıklılık gerektiren karşılaşmalara sahne oldu. Sporcular ringde zaman zaman sert, zaman zaman kontrollü mücadeleler vererek seyircilerin beğenisini topladı; maçlar boyunca sporcu güvenliği ve fair-play ön plandaydı.

Müsabakaların niteliği:

Elit milli sporcuların yer aldığı karşılaşmalarda farklı yaş ve sıklet kategorilerinde çekişmeli mücadeleler izlendi. Ring performansları, antrenman birikimini ve tecrübeyi gösterir nitelikteydi; hakemlerin yönetiminde müsabakalar planlandığı şekilde ilerledi.

Organizasyon ve değerlendirme:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti ve dereceye girenleri kutladı. Öztürk, "Alaşehir’de böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ringde mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, derece elde eden sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Muaythai Federasyonuna, Manisa Muaythai İl Temsilciliğine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Manisa’da sporun farklı branşlarda gelişmesi ve sporcularımızın kendilerini gösterebilecekleri organizasyonların artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik, bölgedeki spor altyapısının ve martial arts ilgisinin canlı kalmasını sağlarken, sporcular için deneyim kazanma ve yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Organizatörler ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin çoğaltılması yönünde çalışma taahhüdünde bulundu.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN GELENEKSEL MUAYTHAİ GECESİ, 11 İLDEN 18 ELİT MİLLİ SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BİRBİRİNDEN ÇEKİŞMELİ MÜSABAKALARA SAHNE OLAN ORGANİZASYONDA SPORCULAR, RİNGDEKİ PERFORMANSLARIYLA İZLEYENLERE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞATTI.