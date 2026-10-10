Alaşehir'de ot yangını 12 dekar zeytinliği yok etti, evlere 200 metre kala durduruldu

Alaşehir'de yangın ve müdahale:

Yangın, Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiinde saat 14.00 sıralarında boş tarlada otların tutuşmasıyla başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 su tankeri ile 3 arazöz sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı; bölgede halen soğutma çalışmaları sürüyor.

Etkilenen alan ve zarar:

Yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar görürken, 12 dekar zeytinlik tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Zeytinliğin yanında bulunan incir bahçeleri de yangından etkilendi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellendi; yerleşimlere uzaklık yaklaşık 200 metre olarak kaydedildi.

Tanık ifadeleri ve soruşturma:

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren mahalle sakini Samet Keskin, "Yangını gördüm, koştum geldim. Önüne geçmeye çalıştım, itfaiyeyi aradım. Yangın burada durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti" dedi. Zeytinliğin sahibi Ali Zangal ise yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirterek, "Birisi herhalde sigara atmış. Sadece zeytinlik yandı. Herhangi bir can kaybımız yok, buna şükür" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BOŞ TARLADA ÇIKAN OT YANGINI, RÜZGÂRIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK ZEYTİNLİK VE İNCİR BAHÇESİNE SIÇRADI. YANGINDA 12 DEKAR ZEYTİNLİK TAMAMEN YANARKEN, YAKLAŞIK 150 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ. ALEVLERİN EVLERE ULAŞMASI İSE EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÖNLENDİ.