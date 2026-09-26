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Alaşehir'de taşkın riski azalıyor: 600'lük 1.2 kilometrelik kolektör hattı

MASKİ, Alaşehir Baklacı Mahallesi'ne 600'lük borularla 1.2 km kolektör hattı döşeyerek yoğun yağışlarda taşkın ve foseptik taşmalarını önlemeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:50

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Alaşehir'de taşkın riski azalıyor: 600'lük 1.2 kilometrelik kolektör hattı

çalışmanın kapsamı:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde yürütülen yeni kolektör hattı çalışması sona yaklaşıyor. Yoğun yağış dönemlerinde ortaya çıkan taşkın ve foseptik taşmalarının önüne geçmek amacıyla arıtma yolundaki ana hat kapasitesi güçlendiriliyor. Projede 600'lük borular kullanılarak yaklaşık 1.2 kilometre uzunluğunda ilave hat inşa ediliyor.

teknik ayrıntılar ve hedef:

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan imalatla, arıtma tesisine giden hattın debisi artırılacak; böylece mevcut hattın yetersiz kaldığı dönemlerde yağış kaynaklı su yükü hafifletilecek. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu çalışmanın amacını şu sözlerle özetledi: "Mevcut hattın yanına bir hat daha döşeyerek buradaki suyun debisini yarıya düşüreceğiz ve foseptik taşmalarının önüne geçmiş olacağız."

yetkililerin açıklamaları:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu projenin kalıcı çözüm sağladığını vurgulayarak, "Alaşehir Belediyemizle el ele vererek, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği 1.2 km’lik yeni 600’lük kolektör hattı çalışmasında sona geldik. Bu çalışmayla birlikte Baklacı Mahallemizde yoğun yağışlarda yaşanan taşkın sorununu tarihe gömüyoruz," dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur ise geçen yıl bölgede yaşanan su taşkınlarına işaret ederek, "Arıtma yolu dediğimiz sokakta özellikle geçen yıl su taşkınları meydana geldi. Biz de bu taşkınları önlemek amacıyla 600’lük borularla yeni bir kolektör hattı inşasına başladık ve çalışmaların sonuna geldik. Hattımızın uzunluğu yaklaşık 1.2 kilometre. Bu çalışmayla birlikte taşkınların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MASKİ Alaşehir İlçe Şefi Gökhan Bayram de projenin kurumun kendi imkânlarıyla ve ihalesiz yürütüldüğünü belirterek, "Yıllardır süregelen taşkınların önüne geçmiş olacağız. Alaşehir’de kışa hazırlanıyoruz," dedi.

planlama ve gelecek:

MASKİ Genel Müdürlüğü, toplamda 17 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Baklacı Mahallesi'ndeki hat takviyesiyle bölgedeki altyapı dayanıklılığının artması ve özellikle kış sezonunda taşkın riskinin azalması hedefleniyor. Yetkililer, belediye ile koordinasyon içinde benzer müdahalelerin devam edeceğini belirtti.

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 17 İLÇEDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI...

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 17 İLÇEDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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